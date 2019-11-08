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15:54   8 Ноября 2019
Россия

Суд вынес приговор боевикам ИГ* в Ярославле

Суд вынес приговор боевикам ИГ* в Ярославле

Суд приговорил боевиков ярославской ячейки запрещенной группировки ИГ* к срокам от девяти до 15 лет колонии строгого режима за подготовку теракта. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Правоохранители задержали пятерых террористов в начале мая в Ярославле. По полученным данным, они планировали теракты в нескольких российских регионах. Координировали подготовку эмиссары из-за рубежа.

В ходе обысков были изъяты самодельные взрывные устройства и оружие. По информации УФСБ, боевики поддерживали связь с эмиссарами ИГ* через мессенджер Telegram.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #терроризм #иг #ярославль

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