Суд вынес приговор боевикам ИГ* в Ярославле

Суд приговорил боевиков ярославской ячейки запрещенной группировки ИГ* к срокам от девяти до 15 лет колонии строгого режима за подготовку теракта. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Правоохранители задержали пятерых террористов в начале мая в Ярославле. По полученным данным, они планировали теракты в нескольких российских регионах. Координировали подготовку эмиссары из-за рубежа.

В ходе обысков были изъяты самодельные взрывные устройства и оружие. По информации УФСБ, боевики поддерживали связь с эмиссарами ИГ* через мессенджер Telegram.

*Террористическая организация, запрещенная в России