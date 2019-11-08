Крейсер «Маршал Устинов» зашел в порт Экваториальной Гвинеи
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» совершил деловой заход в столицу Экваториальной Гвинеи — порт Малабо. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северного флота.
«Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Центральной Атлантике, совершил деловой заход в порт Малабо — столицу Экваториальной Гвинеи, расположенную на острове Биоко в Гвинейском заливе», — цитирует ТАСС пресс-службу Северного флота.
Крейсер простоит в порту на протяжении нескольких дней. Отмечается, что во время стоянки моряки планируют пополнить запасы продовольствия и совершить экскурсии по городу.
Выход ракетного крейсера Северного Флота «Маршал Устинов» на морской парад в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/EhtBdgZZtW— Минобороны России (@mod_russia) July 5, 2017