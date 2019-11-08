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15:49   8 Ноября 2019
Россия

Крейсер «Маршал Устинов» зашел в порт Экваториальной Гвинеи

Крейсер «Маршал Устинов» зашел в порт Экваториальной Гвинеи

Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» совершил деловой заход в столицу Экваториальной Гвинеи — порт Малабо. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северного флота. 

«Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Центральной Атлантике, совершил деловой заход в порт Малабо — столицу Экваториальной Гвинеи, расположенную на острове Биоко в Гвинейском заливе», — цитирует ТАСС пресс-службу Северного флота. 

Крейсер простоит в порту на протяжении нескольких дней. Отмечается, что во время стоянки моряки планируют пополнить запасы продовольствия и совершить экскурсии по городу. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #северный флот #маршал устинов

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