Как закон о граффити поможет художникам наполнить Петербург светом и добротой

Стрит-арт — искусство. Такими словами заместитель директора по развитию ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова поприветствовала гостей пресс-конференции «Стрит-арт: искусство или вандализм», передает корреспондент «Политики Сегодня». И напомнила, что в Петербурге есть музей, посвященный стрит-арту. Уличное искусство переходит в галереи и становится очень дорогим. О граффити до сих пор нет закона, но все его ждут, поскольку нет четких юридических разграничений, что такое искусство, а что — осквернение исторического облика города на Неве.

«Мы руководствуемся исключительно человеческими, гуманными критериями. Не портит ли работа исторический фасад здания, не мешает ли она жителям, не маргинальная ли она, призывающая к конфликтам. В таких случаях — вандализм, а все остальное, преображающее город и радующее зрителей — искусство», — считает Анна Ялова.

Художник Олег Лукьянов добавил, что уличное искусство уместно и достойно, особенно, если работы повторяют труды признанных мастеров. По его словам, сохраняется проблема неприятия уличного искусства в Петербурге. Исторический центр защищен ЮНЕСКО, поэтому невозможно согласовать работы на фасадах. Также отсутствует должный регламент, который позволит уличным художникам поделиться чем-то добрым и светлым в формате стен.

«Стрит-арт — реакция на мерзость запустения, на обрушившуюся штукатурку и заплеванные стены», — отметил Олег Лукьянов.

Продолжил тему депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок, который рассказал о возможности легализации стрит-арта. По его словам, уличное искусство детства — нехорошие слова на заборе, но сейчас картина изменилась. Поэтому необходим закон не о легализации всего уличного искусства, а закон с четкими и понятными правилами, какой рисунок можно оставить, а какой — немедленно закрасить.

«Сейчас мы видим абсолютный хаос», — полагает депутат.

Петербуржцы живут в демократическое время, поэтому первое, что можно сделать, коллективно определить, что же такое уличное искусство. Этот вопрос есть в законопроекте о легализации граффити в Петербурге, который уже приняли в ЗакСе в первом чтении.

«Да, у Петербурга есть международные обязательства по сохранению исторического центра, но, на мой взгляд, гораздо больший ущерб наследию города наносят тогда, когда вместо витражей ставят стеклопакеты, вместо плитки стелят ламинат, когда уничтожают лепнину и делают евроремонт. Эти действия наносят больший ущерб городу, чем фрески на стенах домов», — считает депутат.

Цель закона о легализации граффити в Петербурге — найти площадки для уличных художников. Авторы инициативы предложили правительству города разработать перечень объектов, на которых можно наносить изображения.

«Городской власти необходимо признать, что уличное искусство живет в Петербурге, и извлечь из этого максимальную пользу — сделать удобства для художников, найти площадки и внедрить стрит-арт объекты в туристическую навигацию», — объяснил Денис Четырбок.

Уличное искусство уже притягивает туристов, продолжила координатор экскурсионных программ Музея стрит-арта Юнна Астраханцева. По ее словам, в музей приезжают иностранцы и соотечественники из других городов, чтобы посмотреть работы уличных художников.

«Если развивать стрит-арт, то не в историческом центре. Если что-то внедрять, то маленькие арт-интервенции. Если власти разрешат совершенствовать город в плане уличного искусства, тогда музей настаивает на отдаленных районах, в том числе на Красногвардейском и Калининском, чтобы вдоль шоссе Революции уличное пространство развивалось», — сказала Юнна Астраханцева.

Отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня», как сохранить исторические здания Петербурга, включенные в список ЮНЕСКО, для будущих поколений, Олег Лукьянов предложил альтернативные «холсты» уличным художникам.