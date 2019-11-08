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15:23   8 Ноября 2019
Россия

Самолет Ан-2 аварийно приземлился в Краснодарском крае

Самолет Ан-2 аварийно приземлился в Краснодарском крае

Самолет Ан-2 аварийно приземлился в Краснодарском крае. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Известно, что ЧП произошло днем в пятницу в Брюховецком районе неподалеку от станицы Переясловская. На месте работают спасатели и следователи, но ситуацию осложняет то, что самолет находится на противоположном берегу лимана. Спасатели ожидают катер, чтобы добраться до кукурузника. Информации о пострадавших и количестве людей, находящихся в самолете, пока нет. 

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Шереметьево из-за неисправности.

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Автор: Ольга Воскресенская
#ан-2 #чп #краснодарский край

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