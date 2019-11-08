Самолет Ан-2 аварийно приземлился в Краснодарском крае. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Известно, что ЧП произошло днем в пятницу в Брюховецком районе неподалеку от станицы Переясловская. На месте работают спасатели и следователи, но ситуацию осложняет то, что самолет находится на противоположном берегу лимана. Спасатели ожидают катер, чтобы добраться до кукурузника. Информации о пострадавших и количестве людей, находящихся в самолете, пока нет.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Шереметьево из-за неисправности.