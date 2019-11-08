Вузы предпочитают замалчивать домогательства преподавателей, заявил эксперт

Бывшая студентка Российского государственного педагогического университета имени Герцена накануне обвинила преподавателя и депутата Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. Письмо от ее имени пришло в редакцию Nation News. Девушка утверждает, что парламентарий использует положение на кафедре политологии в личных целях.

Редакция издания не ручается за достоверность письма, но публикует его без купюр как социально значимое. Также корреспондент получил комментарий Вишневского по этому вопросу — депутат отрицает факт домогательств.

Зампредседателя Всероссийского союза студентов России Михаил Гусев в беседе с Nation News отметил, что студенты редко рассказывают руководству учебных заведений о таких вещах.

«Возможно, это связано с тем, что не все решаются на это жаловаться, а возможно, это действительно редкое явление, здесь сложно выявить причинно-следственные связи», — заявил эксперт.

По словам собеседника издания, учебные заведения стараются не выносить столь трепетные темы за пределы университета.

«Если речь идет о реальном домогательстве, то понятно, что к преподавателю должны быть применены максимальные санкции», — подчеркнул Гусев.

Nation News направило запрос в пресс-службу вуза, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, поступали ли жалобы других студентов на Вишневского. Издание не сомневается, что вузу удастся подтвердить или решительно опровергнуть информацию о якобы домогательствах.