Ученые выяснили, что домашняя пыль содержит опасные для человека вещества

Ученые обнаружили выделяемое микробами вещество фузарицидин в домашней пыли. Оказалось, что оно является токсичным для всех млекопитающих. Соответствующие исследования опубликованы в журнале Biomolecules.

Фузарицидины производят бактерии Paenibacillus polymyxa, которые обитают в почве. Это — естественные антибиотики. Они применяются в качестве бактерицидных препаратов для защиты сельхозкультур от фитопатогенов. Ученые стали интересоваться соединениям типа фузарицидина из-за проблемы создания антибактериальных средств нового поколения. Опасность состоит в том, что патогенные микроорганизмы, против которых были разработаны антибиотики, учатся приспосабливаться и вырабатывают новые ферменты для защиты от противомикробных препаратов. Из-за этого могут появиться штаммы, которые станут устойчивы ко всем антибиотикам и смогут вызвать планетарные эпидемии.

Решив действовать на опережение, ученые всего мира пытаются создать новый антибиотик, способный бороться с устойчивыми штаммами. Перспективным считает именно Фузарицидин, который эффективен против многих патогенных грибов, дрожжей и грамположительных бактерий.

Исследователи, работающие в Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, вместе с коллегами из Института фундаментальных проблем биологии РАН и финского Университета Аалто, решили выявить механизм действия фузарицидина на человека и животных. Выяснилось, что это вещество оказалось высокотоксичным для клеток всех млекопитающих.