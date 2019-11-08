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15:03   8 Ноября 2019
Весь мир

Родители школьников Финляндии назвали русский язык важнейшим для изучения

Родители школьников Финляндии назвали русский язык важнейшим для изучения

Родители школьников Финляндии назвали русский язык важнейшим для изучения. Таковы итоги исследования центра прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля, эксперты которого изучали введение иностранных языков для первоклассников.

Самым полезным назвали английский язык, за него проголосовали 92 процента взрослых. На втором месте — русский язык, за него голос отдали 62 процента, третья строчка досталась шведскому, за его изучение выступил 61 процент опрошенных родителей. В список также попали немецкий, испанский, французский, китайский.

Исследования также показали, что первоклассникам очень интересно изучать иностранные языки, а родители положительно отзываются о нововведении. Эксперты также уверены, что если детей не перегружать лишней информацией и подавать новое в игровой форме, то эффект будет положительным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#финляндия #общество #весь мир #русский язык

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