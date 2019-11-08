Родители школьников Финляндии назвали русский язык важнейшим для изучения. Таковы итоги исследования центра прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля, эксперты которого изучали введение иностранных языков для первоклассников.

Самым полезным назвали английский язык, за него проголосовали 92 процента взрослых. На втором месте — русский язык, за него голос отдали 62 процента, третья строчка досталась шведскому, за его изучение выступил 61 процент опрошенных родителей. В список также попали немецкий, испанский, французский, китайский.

Исследования также показали, что первоклассникам очень интересно изучать иностранные языки, а родители положительно отзываются о нововведении. Эксперты также уверены, что если детей не перегружать лишней информацией и подавать новое в игровой форме, то эффект будет положительным.