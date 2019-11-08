Сирийский политолог считает, что Пентагон лжет о доходах с краденной нефти в САР

Доходы от продажи нефти с месторождений в северо-восточной Сирии получают не сами США, а курдские формирования «Демократические силы Сирии» (SDF). В этом заверил журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, подчеркнув, что американские военные будут «защищать» нефтяные поля от враждебных посягательств, передает Reuters. Таким образом, США также настроены на продолжение грабительской политики в отношении Сирии.

Претензии на «черное золото» сирийского народа Белый дом в открытую обозначил на прошлой неделе. Президент Дональд Трамп заявил, что ему нравится сирийская нефть и не нравится патрулировать сирийско-турецкую границу. Позже, вопреки недавним заверениям администрации США вывести войска из Сирии, американцы принялись строить две новые военные базы в богатой углеводородами провинции Дейр-эз-Зор, сообщало турецкое агентство Anadolu. С миссией обеспечить кражу нефти, по приблизительным оценкам, командование перебросило от 250 до 300 военных.

Сирийский политолог Низар Буш в беседе с «Политикой Сегодня» не поверил господину Хоффману в том, что солдаты дяди Сэма взяли под контроль сирийские ресурсы исключительно во благо курдских сепаратистов и ничего не кладут себе в карман.

«Конечно, американцы продают эту нефть через Турцию и получают деньги, чтобы поддержать свои войска в Сирии, — уверен господин Буш. — Сейчас дают [деньги] курдам, которые воюют против сирийской армии. Курды хотят отделиться. Эти деньги идут, чтобы поддерживать оставшиеся американские войска, около тысячи человек и плюс, конечно, дадут курдам, которые не хозяева этой земли. Там живут сирийцы».

Помимо попыток разделить Сирию и нажиться на природных богатствах истинных хозяев республики, собеседник агентства в действиях США усматривает геополитический расчет с тем, чтобы нивелировать успехи России в победе над терроризмом. Буш убежден, что Вашингтон вполне устраивает ситуация, когда страна лежит в руинах после затяжной гражданской войны. Более того, политолог напомнил, что США творили хаос собственными руками, сравнивая авиаударами с землей населенные пункты под предлогом борьбы с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Они хотят ослабить Сирию, Россию в Сирии, чтобы не было стабильности. Вы знаете, что сирийская армия освободила 80% территорий с поддержкой ВКС России. Это, конечно, считается победой России на Ближнем Востоке и на мировом уровне. Это, конечно, не нравится США, поэтому они считают, что, если Сирии будет доступна нефть, это будет доход и возможность восстановить инфраструктуру. Поэтому они не хотят стабильности в Сирии», — говорит Буш.

Подтверждение тому, что контрабанда сирийской нефти поставлена на поток, ранее обнародовало Минобороны РФ. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, комментируя спутниковые снимки со скоплениями нефтевозов, заявил, что американцы добывают энергоресурсы с помощью оборудования, поставленного в обход собственных санкций.

Нефть охраняют, по его словам, американские военные и сотрудники ЧВК, а в случае нападения на колонну в дело вступает авиация и спецназ. Генерал-майор оценил баррель контрабандной нефти в 38 долларов. Таким образом, ежемесячный доход американцев превышает 30 миллионов долларов.