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15:28   8 Ноября 2019
Россия

Сексолог считает, что жертвам домогательств Вишневского нужна психологическая помощь

Сексолог считает, что жертвам домогательств Вишневского нужна психологическая помощь

Бывшая студентка петербургского университета имени Герцена обвинила преподавателя и депутата Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. Сексолог Дмитрий Исаев предположил, что это связано с ощущением вседозволенности со стороны политика, пишет ФАН.

По словам психолога, такое поведение депутата мотивируется разницей в возрасте.

«Для большинства преподавателей, которые ощущают себя, с одной стороны, с некой доминирующей позиции, мужской позиции, и с точки зрения наставничества, воспитания юных особ, это вполне нормально в традиционных моделях отношений между мужчиной и женщиной», — сказал Исаев.

При этом сексолог подчеркнул, что с точки зрения этических вопросов во время учебного процесса это явное отклонение. Такое поведение не связано с желанием сделать что-то запретное, а связано в первую очередь с доминирующей позицией преподавателя. А занятость в политике усиливает ощущение вседозволенности.

По словам Исаева, пока студент учится, он зачастую не может рассказать о домогательствах. Потом, когда человек дистанцировался и чувствует себя в безопасности, он уже может сообщить об этом. Подобные действия со стороны преподавателей могут обернуться настолько сильным стрессом, что без помощи психолога выстраивать отношения с мужским полом в дальнейшем практически невозможно.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #студенты #вишневский #домогательства

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