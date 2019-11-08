Захарова назвала деструктивным курс США на конфронтацию с Ираном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что курс Вашингтона на конфронтацию с Ираном является разрушительным и непредусмотрительным.

Без участия Тегерана невозможно построить крепкую архитектуру безопасности в ближневосточном регионе. Также невозможно стабилизировать ситуацию в Сирии, Ираке и Афганистане.

«Взятый Соединенными Штатами Америки курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и, если раскрывать, почему — потому что он просто недальновидный», — подчеркнула дипломат.