Захарова назвала деструктивным курс США на конфронтацию с Ираном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что курс Вашингтона на конфронтацию с Ираном является разрушительным и непредусмотрительным.
Без участия Тегерана невозможно построить крепкую архитектуру безопасности в ближневосточном регионе. Также невозможно стабилизировать ситуацию в Сирии, Ираке и Афганистане.
«Взятый Соединенными Штатами Америки курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и, если раскрывать, почему — потому что он просто недальновидный», — подчеркнула дипломат.
#Захарова: Курс #США на конфронтацию с Ираном является деструктивным и недальновидным. Без участия Ирана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, собственно,как и стабилизация ситуации в Сирии, Ираке и Афганистане. #Иран #Сирия #Ирак pic.twitter.com/IfsH3RU8rR— МИД России ???????? (@MID_RF) November 8, 2019