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14:42   8 Ноября 2019
Россия

Захарова назвала деструктивным курс США на конфронтацию с Ираном

Захарова назвала деструктивным курс США на конфронтацию с Ираном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что курс Вашингтона на конфронтацию с Ираном является разрушительным и непредусмотрительным. 

Без участия Тегерана невозможно построить крепкую архитектуру безопасности в ближневосточном регионе. Также невозможно стабилизировать ситуацию в Сирии, Ираке и Афганистане.

«Взятый Соединенными Штатами Америки курс на конфронтацию с Ираном является деструктивным и, если раскрывать, почему — потому что он просто недальновидный», — подчеркнула дипломат.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#захарова #сша #иран #мид рф

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