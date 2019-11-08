Замглавы Минкомсвязи считает, что закон о суверенном рунете не повлияет на работу Telegram

Реализация закона о суверенном интернете не повлияет на работу мессенджера Telegram. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передает корреспондент «Политики Сегодня».

Отвечая на вопрос о том, что будет с мессенджером, представитель ведомства заявил: «То же самое, что и сейчас». Изменений в работе сервиса Павла Дурова после начала блокировки чиновник не заметил.

«А что, у кого-то есть какие-то проблемы?», — задал встречный вопрос Волин.

Закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября. Его целью заявлена защита российского сегмента от угроз извне, в рамках которой планируется создать дублирующую инфраструктуру для бесперебойной работы.

Роскомнадзор по решению суда блокирует мессенджер Telegram на территории РФ с апреля 2018 года, так как владельцы отказались предоставить ФСБ ключи шифрования.