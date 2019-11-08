«Нафтогаз» не считает, что споры с «Газпромом» станут преградой для контракта

Переговоры по заключению нового газового контракта между Украиной и Россией прокомментировал исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook. Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября.

«Наличие открытых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа», — написал он.

Он также заявил, что новое соглашение будет заключено не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы, обособленным от него. Таким образом, это будет соответствовать предложению России «начать отношения по транзиту с чистого листа».

Витренко подчеркнул, что «чистый лист» не означает, что старые листы бумаги исчезают, и добавил, что старые иски должны рассматривать суды.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» Украины намерен взыскать три миллиарда долларов с российского «Газпрома» до конца 2020 года.