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15:27   8 Ноября 2019
Россия

СМИ проанализировали план Запада по раздроблению России к 2030 году

СМИ проанализировали план Запада по раздроблению России к 2030 году

Западным государствам попросту неудобна Россия из-за ее мощи, масштабов и независимого мнения. Они грезят о разделе нашей станы на федерации и республики, часть которых останутся под их контролем. При реализации их плана, к 2030 году от Российской Федерации останется лишь незначительная часть без права голоса.

«Федеральное агентство новостей» ознакомилось со множеством зарубежных публикаций и докладов на эту тему, соединив их в один аналитический материал. Так, западные манипуляции начинаются в интернете и других медиа-ресурсах, причем они идут как изнутри, так и снаружи.

Во Всемирной паутине россиян убеждают, что патриотизм — это плохо, называя патриотов «ватниками» и «кремлеботами». Хотя в той же Америке патриотизм вызывает у людей гордость. Это направление поддерживают и американские социальные сети с множеством «мемов» и публикаций на эту тему. В них же особую популярность получают призывы к участию в незаконных акциях и других провокациях. В фильмах, сериалах, играх и прочем Россия часто описывается как враг, агрессор. Об этом не забывают напоминать и политики. Все это мешает россиянам объективно оценивать информацию.

СМИ проанализировали план Запада по раздроблению России к 2030 году

Из-за столь массивной информационной атаки у гражданина волей-неволей возникнет мысль, что страна нуждается в кардинальных переменах. Здесь в игру вступают западные марионетки — так называемая оппозиция. В ее задачи входит попасть в правительство и органы государственной власти.

Согласно плану Запада, если в 2021 году «оппозиция» получит достаточное количество мест в Государственной думе, то процесс управления страной будет значительно изменен. Дальше они пойдут по пути федерализации и максимальной независимости регионов — по сути, как во времена распада СССР.

Потом наступит блокировка законопроектов и попытки парализовать деятельность институтов государства. Россияне все меньше и меньше будут доверять государству и повторятся 1990-е годы. По инструкции, при успешном выполнении этих заданий к 2024 году Россия потеряет геополитическое превосходство, а любые попытки самостоятельной политики будут расценивать как агрессию.

СМИ проанализировали план Запада по раздроблению России к 2030 году

Здесь и начинается раздел территорий. Первым «отломится» кавказский регион: Дагестан и Чечня не согласятся с западными ценностями. Северная и Южная Осетии объединятся в Аланию и станут новым государством. Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Адыгея переформатируются в Кабарду. Турция будет оказывать большое влияние на новые мусульманские страны, все они образуют военно-политический союз и отрежут Россию от Черного моря.

На востоке Китай не откажется от древесины и месторождений Амурской, Иркутской и Омской областей, Хабаровского края, Республики Тыва, Еврейского автономного округа и большей части Якутии. Магаданская область, Сахалин и Курильские острова перейдут Японии. Приморский край получит независимость, гарантами которой выступят дядюшка Сэм и страна восходящего солнца, и вернет дореволюционное название — Дальневосточная республика. Америка же давно положила глаз на Камчатку и Чукотку.

СМИ проанализировали план Запада по раздроблению России к 2030 году

В европейской части Евразии не менее интересно: Калининград и его область заберут потомки фашистов и вернут название Кенигсберг. Крым отойдет Европейскому союзу. Норвегия отхватит Мурманскую область, а Финляндия — Карелию.

2030-е годы от России отсоединятся Ямало-Ненецкий и Ханты-Манскийский АО, Тюменская область и Коми со своими ресурсами. Уральские регионы превратятся в независимое государство с высоким уровнем промышленности.

Все, что не названо — это и есть Россия 2030 года по представлению американцев в 1970-х годах. Именно такой они хотели ее видеть и все еще хотят. В этой раздробленной стране без ресурсов, мануфактуры, вооружений и логистики Вашингтон не видит врага, что, безусловно, очень удобно.

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Автор: Анна Манц
#россия #запад

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