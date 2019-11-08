Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден
Несколько часов назад Верховный суд Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить два миллиона долларов в связи с жалобой на его благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation. Жалобу подала генеральная прокуратура Нью-Йорка. Об этом общественный адвокат города Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила в своем Twitter.
BREAKING: We’ve secured a court order forcing President Trump to pay $2M in damages after admitting to illegally using the Trump Foundation to help him intervene in the 2016 presidential election and further his own political interests. No one is above the law.— NY AG James (@NewYorkStateAG) November 7, 2019
Судья Салианн Скарпулла постановила, что господин Трамп нарушил свои обязательства перед фондом. Как передает CNN, 45-й президент США организовывал телевизионную кампанию по сбору средств якобы для благотворительности в Де-Мойне, в штате Айова. В итоге средства ушли на предвыборной пиар Трампа. Президент же считает обвинения надуманными. А судебное дело политизированным и намеренно направленным против него.
«Я, возможно, единственный человек в истории, который может дать большие деньги на благотворительность ($19 млн), не взимать никаких переплат и терпеть политические нападки в штате Нью-Йорк <…>» — сказал он.
По случаю громкого дела «Политика Сегодня» связалась с директором Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрием Рогулевым. Американист рассказал, стоит ли господину Трампу бояться импичмента из-за подобных дел, как происходит процесс лишения полномочий американского президента, и кто будет сидеть в овальном кабинете Белого дома, если все-таки Трамп его покинет раньше запланированных на ноябрь 2020 года выборов.
Что такое импичмент?
Это процедура отрешения президента от должности. В конституции США есть отдельная статья об импичменте. Так, президента могут заставить сложить полномочия, если он будет виновен в государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях.
«В Конституции написано, что президент может быть отстранен от власти за совершение тяжких преступлений. Не нарушение правил парковки или еще чего-нибудь. Правда, там еще есть статья о неподобающем поведении — нарушении моральных норм», — объясняет Рогулев.
Как происходит импичмент?
Процедура импичмента подробно не прописана в американской конституции. Но можно сказать, что она состоит из двух этапов. Первый — палата представителей Конгресса США должна провести расследование: сформулировать обвинение и проголосовать за них. Далее дело поступает в Сенат, вторую или верхнюю палату Конгресса США. Он выступает в роли суда: рассматривает представленное обвинение и факты, которые представляет защита. Финальный этап — голосование. Оно и решает виновен президент или нет.
Перенесут ли выборы из-за импичмента?
Перенос выборов не предусмотрен в законодательстве США. Как и досрочные выборы. По мнению Рогулева, Трампа снять с должности у демократов навряд ли получится. Формально, конечно, расследование запущено. Поводом стала публикация расшифровки телефонного разговора президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
«Выборы как будут проходить через год, так они и будут проходить. А до голосования по поводу импичмента еще надо добраться. Пока это все только началось. У них еще год впереди. Когда они успеют? Времени, конечно, мало. Проводить импичмент накануне выборов — полная бессмыслица», — считает Рогулев.
Кто займет место Трампа, если импичмент произойдет прямо сейчас?
В случае отставки главы Белого дома Соединенными штатами будет управлять вице-президент. Сейчас на этой должности находится Майкл Пенс. До 2017 года вице-президентом был Джо Байден — главный конкурент господина Трампа на выборах президента в 2020 году.
Однако с Бадйеном тоже не все так просто. Против него также ведется ряд громких дел, и он уже был вице-президентом, а не является таковым сейчас.
«До этого он уже дважды пытался выдвигать свою кандидатуру в президенты, участвовать в избирательных кампаниях, но не смог победить на праймериз. Поэтому он такой слегка потрепанный кандидат. Не то, что он сейчас прямо вышел и победил. И то, что он консервативен, и то, что он ничего нового предложить не может. И то, что молодые избиратели и достаточно радикальное крыло демократической партии за него вряд ли будут голосовать. То есть это не тот кандидат, который не может их увлечь. У него есть целый ряд таких минусов», — полагает Рогулев.
Каковы шансы Трампа на победу на выборах в следующем году?
Интрига выборов в следующем году сохраняется. Огромный плюс Байдена, который бьет по возможной победе Трампа — известность бывшего вице-президента. Его уже знают как политика: американцы примерно понимают, чего от него можно ожидать. Вопрос в том, насколько в последний год на посту президента Трамп будет успешен.
«Если его экономическая политика останется такой, какая она есть сейчас. Самый низкий за 50 лет уровень безработицы. В США практически полная занятость достигнута. Рост числа рабочих мест. Рост доходов населения. Рост экономики на 3%. Если ему удастся все это сохранить, то у него, конечно, шансы будут очень большие», — резюмировал Рогулев.
Уровень жизни при Трампе в США заметно подрос в контексте выбранной им политики America first (англ. — Америка прежде всего). Ее последовательная реализация, в частности намерение Трампа сократить расходы на содержание НАТО, вызвала обеспокоенность у европейских партнеров США. Ранее французский президент Эммануэль Макрон назвал «смертью мозга» текущее состояние НАТО.
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