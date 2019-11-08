Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Несколько часов назад Верховный суд Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить два миллиона долларов в связи с жалобой на его благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation. Жалобу подала генеральная прокуратура Нью-Йорка. Об этом общественный адвокат города Летиция Джеймс (Letitia James) сообщила в своем Twitter.

BREAKING: We’ve secured a court order forcing President Trump to pay $2M in damages after admitting to illegally using the Trump Foundation to help him intervene in the 2016 presidential election and further his own political interests. No one is above the law. — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 7, 2019

Судья Салианн Скарпулла постановила, что господин Трамп нарушил свои обязательства перед фондом. Как передает CNN, 45-й президент США организовывал телевизионную кампанию по сбору средств якобы для благотворительности в Де-Мойне, в штате Айова. В итоге средства ушли на предвыборной пиар Трампа. Президент же считает обвинения надуманными. А судебное дело политизированным и намеренно направленным против него.

«Я, возможно, единственный человек в истории, который может дать большие деньги на благотворительность ($19 млн), не взимать никаких переплат и терпеть политические нападки в штате Нью-Йорк <…>» — сказал он.

По случаю громкого дела «Политика Сегодня» связалась с директором Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрием Рогулевым. Американист рассказал, стоит ли господину Трампу бояться импичмента из-за подобных дел, как происходит процесс лишения полномочий американского президента, и кто будет сидеть в овальном кабинете Белого дома, если все-таки Трамп его покинет раньше запланированных на ноябрь 2020 года выборов.

Что такое импичмент?

Это процедура отрешения президента от должности. В конституции США есть отдельная статья об импичменте. Так, президента могут заставить сложить полномочия, если он будет виновен в государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях.

«В Конституции написано, что президент может быть отстранен от власти за совершение тяжких преступлений. Не нарушение правил парковки или еще чего-нибудь. Правда, там еще есть статья о неподобающем поведении — нарушении моральных норм», — объясняет Рогулев.

Как происходит импичмент?

Процедура импичмента подробно не прописана в американской конституции. Но можно сказать, что она состоит из двух этапов. Первый — палата представителей Конгресса США должна провести расследование: сформулировать обвинение и проголосовать за них. Далее дело поступает в Сенат, вторую или верхнюю палату Конгресса США. Он выступает в роли суда: рассматривает представленное обвинение и факты, которые представляет защита. Финальный этап — голосование. Оно и решает виновен президент или нет.

Перенесут ли выборы из-за импичмента?

Перенос выборов не предусмотрен в законодательстве США. Как и досрочные выборы. По мнению Рогулева, Трампа снять с должности у демократов навряд ли получится. Формально, конечно, расследование запущено. Поводом стала публикация расшифровки телефонного разговора президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Выборы как будут проходить через год, так они и будут проходить. А до голосования по поводу импичмента еще надо добраться. Пока это все только началось. У них еще год впереди. Когда они успеют? Времени, конечно, мало. Проводить импичмент накануне выборов — полная бессмыслица», — считает Рогулев.

Кто займет место Трампа, если импичмент произойдет прямо сейчас?

В случае отставки главы Белого дома Соединенными штатами будет управлять вице-президент. Сейчас на этой должности находится Майкл Пенс. До 2017 года вице-президентом был Джо Байден — главный конкурент господина Трампа на выборах президента в 2020 году.

Однако с Бадйеном тоже не все так просто. Против него также ведется ряд громких дел, и он уже был вице-президентом, а не является таковым сейчас.

«До этого он уже дважды пытался выдвигать свою кандидатуру в президенты, участвовать в избирательных кампаниях, но не смог победить на праймериз. Поэтому он такой слегка потрепанный кандидат. Не то, что он сейчас прямо вышел и победил. И то, что он консервативен, и то, что он ничего нового предложить не может. И то, что молодые избиратели и достаточно радикальное крыло демократической партии за него вряд ли будут голосовать. То есть это не тот кандидат, который не может их увлечь. У него есть целый ряд таких минусов», — полагает Рогулев.

Каковы шансы Трампа на победу на выборах в следующем году?

Интрига выборов в следующем году сохраняется. Огромный плюс Байдена, который бьет по возможной победе Трампа — известность бывшего вице-президента. Его уже знают как политика: американцы примерно понимают, чего от него можно ожидать. Вопрос в том, насколько в последний год на посту президента Трамп будет успешен.

«Если его экономическая политика останется такой, какая она есть сейчас. Самый низкий за 50 лет уровень безработицы. В США практически полная занятость достигнута. Рост числа рабочих мест. Рост доходов населения. Рост экономики на 3%. Если ему удастся все это сохранить, то у него, конечно, шансы будут очень большие», — резюмировал Рогулев.

Уровень жизни при Трампе в США заметно подрос в контексте выбранной им политики America first (англ. — Америка прежде всего). Ее последовательная реализация, в частности намерение Трампа сократить расходы на содержание НАТО, вызвала обеспокоенность у европейских партнеров США. Ранее французский президент Эммануэль Макрон назвал «смертью мозга» текущее состояние НАТО.

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