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14:17   8 Ноября 2019
Весь мир

Польша оштрафовала французскую Engie по делу «Северного потока-2» на рекордную сумму

Польша оштрафовала французскую Engie по делу «Северного потока-2» на рекордную сумму

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одного из французских инвесторов проекта «Северный поток -2», крупнейшую энергокомпанию Европы Engie. Причина — отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода. Об этом говорится в Twitter регулятора в пятницу, 8 ноября.

Размер штрафа для Engie составляет 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов). Оштрафовал ли UOKiK других участников «Северного потока-2», не уточняется.

В мае антимонопольное ведомство Польши обвинило «Газпром» и пять партнеров по проекту «Северный поток-2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства проекта газопровода.

В Engie не согласны с претензиями польского регулятора и обжалуют его немедленно, пишет ТАСС.

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Автор: Арсений Аскольский
#польша #северный поток-2

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