Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вузы предпочитают замалчивать домогательства преподавателей, заявил эксперт

Вузы предпочитают замалчивать домогательства преподавателей, заявил эксперт

 Ученые выяснили, что домашняя пыль содержит опасные для человека вещества

Ученые выяснили, что домашняя пыль содержит опасные для человека вещества

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

 Сирийский политолог считает, что Пентагон лжет о доходах с краденной нефти в САР

Сирийский политолог считает, что Пентагон лжет о доходах с краденной нефти в САР
Вузы предпочитают замалчивать домогательства преподавателей, заявил эксперт

Вузы предпочитают замалчивать домогательства преподавателей, заявил эксперт

 Ученые выяснили, что домашняя пыль содержит опасные для человека вещества

Ученые выяснили, что домашняя пыль содержит опасные для человека вещества

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

 Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины
Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

Почему Трампу не грозят импичмент и слегка потрепанный консерватор Байден

 Сирийский политолог считает, что Пентагон лжет о доходах с краденной нефти в САР

Сирийский политолог считает, что Пентагон лжет о доходах с краденной нефти в САР
14:13   8 Ноября 2019
Россия

Екатерина Насика вступила в должность нового посла Греции в Москве

Екатерина Насика вступила в должность нового посла Греции в Москве

Екатерина Насика вступила в должность нового посла Греции в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. 

По словам Грушко, в пятницу, 8 ноября, он принял копии верительных грамот от Екатерины Насика. Кроме того, замминистра и новый посол обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений России и Греции, а также международную повестку. 

До июля 2019 года пост посла Греции в Москве занимала Тасия Афанасиу.

Ранее глава МИД Греции пригласил президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова на празднование 200-летия революции страны. Кроме того, министр иностранных дел Греции отметил, что страна выступает за улучшение отношений России с Евросоюзом и подчеркнул, что Афины всегда вели диалог с Москвой, несмотря на прохладные отношения РФ с Европой в последние годы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #мид рф #греция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...