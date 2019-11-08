Екатерина Насика вступила в должность нового посла Греции в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По словам Грушко, в пятницу, 8 ноября, он принял копии верительных грамот от Екатерины Насика. Кроме того, замминистра и новый посол обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений России и Греции, а также международную повестку.

До июля 2019 года пост посла Греции в Москве занимала Тасия Афанасиу.

Ранее глава МИД Греции пригласил президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова на празднование 200-летия революции страны. Кроме того, министр иностранных дел Греции отметил, что страна выступает за улучшение отношений России с Евросоюзом и подчеркнул, что Афины всегда вели диалог с Москвой, несмотря на прохладные отношения РФ с Европой в последние годы.