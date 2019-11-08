Лавров обсудит с главой МИД Франции сохранение СВПД, Сирию и Украину 11 ноября

Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе посетит Францию с двухдневным визитом. Там он встретится со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Поездка запланирована на 11-12 ноября. Во Франции Лавров примет участие во II парижском форуме мира и ознакомится с представленными там российскими проектами.

Кроме того, на полях форума он встретится с министром Европы и иностранных дел Франции. Они обсудят двустороннее сотрудничество, а также важнейшие международные темы, включая ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы стратегической стабильности, европейской безопасности, сохранение СВПД.