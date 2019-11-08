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14:14   8 Ноября 2019
Россия

Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы на Гран-при в Китае

Анна Щербакова лидирует по итогам короткой программы на Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место после проката короткой программы на этапе Гран-при в Чунцине. Об этом стало известно в пятницу, 8 ноября. 

Судьи оценили прокат короткой программы спортсменки в 73,51 балла. Таким образом, россиянка пока занимает первое место. На втором месте оказалась японка Сатоко Мияхара, прокат которой оценили в 68,91 балла. Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн с 67,69 балла. Четвертое место заняла россиянка Елизавета Туктамышева, набрав 65,57 балла. Пятое место досталось Софье Самодуровой с 63,99 балла. 

Ранее российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в ритм-танце в пятницу. Сегодня по короткой программе выступают мужчины и пары. Завтра планируется выступление танцевальных дуэтов в произвольном танце, а также прокат произвольных программ среди мужчин, женщин и пар. Традиционно соревнования завершатся показательными выступлениями, которые пройдут в воскресенье. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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