Китай начал создавать сети 6G

Китай официально приступил к исследованиям и разработкам в области создания сетей шестого поколения (6G) на этой неделе. Министерство науки и техники КНР заявило о формировании двух специальных рабочих групп экспертов и представителей профильных ведомств для этих целей.

Коммерческое использование сетей 5G началось в Китае с 1 ноября, лицензии на коммерческое использование сетей пятого поколения есть у основных сотовых операторов страны China Telecom, China Unicom и China Mobile, а также у Медиакорпорации Китая.

Профильное ведомство 6 ноября провело специальное собрание с министерством образования, министерством промышленности и информатизации, комитетом по реформам и развитию и китайской академией наук.

«В ходе встречи было объявлено о создании рабочей группы по продвижению китайских разработок в области 6G и общей группы экспертов», — говорится в сообщении на сайте министерства науки и техники.

Ранее глава отдела промышленного и делового сотрудничества исследовательского института оператора China Mobile Ян Гуан сообщил, что специалисты из Китая уже начали изучать технологии связи 6G, но четкого представления об их направлении и возможном применении пока нет.