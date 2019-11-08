Доступ к «Википедии» останется свободным, но гарантии достоверности данных нет, заявил Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг западного портала данных «Википедия». Он отметил, что ресурс является очень популярным, однако достоверность размещенной на ней информации никем не гарантируется и, соответственно, не может считаться истиной.

«Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» нет, и речи быть не может», — добавил Песков.

Стоит отметить, что множество российских политиков, как и сами россияне неоднократно выступали за блокировку ресурса. Дело в том, что в начале августа администрация «Википедии» заблокировала «Федеральное агентство новостей», «Экономику сегодня», «Народные новости» и «Журналистскую правду». Пользователи не могут ссылаться на данные этих изданий и упоминать их в статьях.

Как выяснял ФАН, инициатором «бана» стал функционер энциклопедии Михаил Грузнов, зарабатывающий на размещении проамериканских статей. Один из администраторов сайта, пожелав остаться анонимом, назвал ситуацию политически мотивированной. В ходе расследования выяснилось, что «независимая» площадка активно пропагандирует проамериканские взгляды, антироссийскую риторику и дезинформирует пользователей Сети.

Ранее российский президент Владимир Путин указывал, что «Википедию» нельзя считать достоверным источником, однако в наших руках сделать действительно полезный и правдивый ресурс. Это он сказал о Большой российской энциклопедии (БРЭ), которая весной 2021 появится в интернете.