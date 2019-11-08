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 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
13:50   8 Ноября 2019
Весь мир

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек. Об этом пишут местные СМИ.

Взрыв на шахте в Германии произошел утром в пятницу, 8 ноября, в Тойчентале. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Сейчас более 30 человек находятся под землей на глубине в 700 метров, но руководство шахты уверяет, что людям ничего не угрожает. Спасательные работы уже ведутся, на месте работают более ста человек. 

В компании отмечают, что в шахте работает около 100 шахтеров, ее эксплуатируют более 80 лет. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#германия #взрыв #шахта #весь мир

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