После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек. Об этом пишут местные СМИ.
Взрыв на шахте в Германии произошел утром в пятницу, 8 ноября, в Тойчентале. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Сейчас более 30 человек находятся под землей на глубине в 700 метров, но руководство шахты уверяет, что людям ничего не угрожает. Спасательные работы уже ведутся, на месте работают более ста человек.
В компании отмечают, что в шахте работает около 100 шахтеров, ее эксплуатируют более 80 лет.
Grubenunglück in #Deutschland: Bis zu 30 Personen in #Teutschenthal bei #Halle unter Tage eingeschlossen. https://t.co/udY4LkGEXq— SRF News (@srfnews) November 8, 2019
In der Grube #Teutschenthal gab es nach ersten Erkenntnissen eine Verpuffung unter Tage. Es wurden 2 Personen verletzt, weitere befinden sich in einem gesicherten Raum unter Tage.— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) November 8, 2019