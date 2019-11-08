После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек. Об этом пишут местные СМИ.

Взрыв на шахте в Германии произошел утром в пятницу, 8 ноября, в Тойчентале. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Сейчас более 30 человек находятся под землей на глубине в 700 метров, но руководство шахты уверяет, что людям ничего не угрожает. Спасательные работы уже ведутся, на месте работают более ста человек.

В компании отмечают, что в шахте работает около 100 шахтеров, ее эксплуатируют более 80 лет.