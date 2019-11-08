Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Советский и российский ученый Лев Клейн ушел из жизни на 93 году в Санкт-Петербурге в четверг, 7 ноября. Соответствующая запись появилась в аккаунте публициста Николая Подосокорского в Facebook в пятницу.

О месте и времени прощания с Львом Клейном будет сообщено дополнительно.

Клейн родился 1 июля 1927 года в Витебске. Он с отличием окончил исторический факультет ЛГУ, а после — аспирантуру. Затем на протяжении двух десятков лет преподавал на кафедре археологии. В 1981 году его обвинили в мужеложестве. После освобождения ученого лишили кандидатской степени и звания доцента. Долгое время Клейн не мог устроиться на работу. В 1994 году он стал профессором кафедры философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского университета. Он также преподавал в Европейском университете.

Клейн разработал основы теоретической археологии. Его работы публиковались не только в СССР, но и на Западе.