Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым
Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

 Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Китай начал создавать сети 6G

Китай начал создавать сети 6G

 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым
Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

 Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Китай начал создавать сети 6G

Китай начал создавать сети 6G

 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
13:48   8 Ноября 2019
Россия

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Советский и российский ученый Лев Клейн ушел из жизни на 93 году в Санкт-Петербурге в четверг, 7 ноября. Соответствующая запись появилась в аккаунте публициста Николая Подосокорского в Facebook в пятницу. 

О месте и времени прощания с Львом Клейном будет сообщено дополнительно.

Клейн родился 1 июля 1927 года в Витебске. Он с отличием окончил исторический факультет ЛГУ, а после — аспирантуру. Затем на протяжении двух десятков лет преподавал на кафедре археологии. В 1981 году его обвинили в мужеложестве. После освобождения ученого лишили кандидатской степени и звания доцента. Долгое время Клейн не мог устроиться на работу. В 1994 году он стал профессором кафедры философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского университета. Он также преподавал в Европейском университете. 

Клейн разработал основы теоретической археологии. Его работы публиковались не только в СССР, но и на Западе.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #смерть #общество #ученый

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...