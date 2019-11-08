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13:40   8 Ноября 2019
Россия

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» обсуждает скидки для льготных категорий граждан на проезд поездом в Крым и обратно. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Ганов в эфире радио «Крым» в пятницу, 8 ноября.

«Да, мы планируем открыть все льготные категории. Проводим сейчас дополнительную работу с рядом государственных ведомств для того, чтобы расширить этот круг», — сказал Ганов.

Ранее стало известно о старте продаж билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой части РФ на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года. Билетные кассы заработали утром 8 ноября на вокзалах полуострова.

В частности, из Петербурга в Крым можно будет отправиться 23 декабря. Время в пути из Северной столицы составит 43,5 часа, поезд преодолеет  2741 километр.

На полуостров из российской столицы первый поезд отправится на день позже. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #крымский мост

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