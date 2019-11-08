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13:25   8 Ноября 2019
Россия

Путин и Токаев обменялись подарками

Путин и Токаев обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись подарками по итогам официальных мероприятий в рамках Форума межрегионального сотрудничества, который прошел в Омске. 

Российский лидер подарил президенту Казахстана эксклюзивный шахматный набор ручной работы, который изготовлен из малахита, мрамора и украшен позолотой и серебром. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев презентовал Владимиру Путину двухтомник романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», юбилейное издание которого выпустили к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. 

Форум в Омске стартовал 7 ноября, на нем был подписан ряд важных документов и соглашений между Москвой и Нур-Султаном. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #казахстан

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