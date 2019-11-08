Уголовное дело завели против журналиста «Росбалта» из-за клеветы и вымогательства

Журналиста ИА «Росбалт» Александра Шварева обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у бизнесмена из Казахстана Кенеса Ракишева. Сотруднику СМИ заочно предъявили обвинение, 11 ноября суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

Следствие обвиняет Шварева в публикации клеветнической информации, порочащей честь и достоинство Ракишева, с целью давления на него. Шантажист обещал удалить материал, если предприниматель заплатит ему 50 тысяч долларов. Речь идет о статье про перестрелку у московского ресторана «Элементс», в результате которой был арестован вор в законе Шакро Молодой.

Это не первое уголовное дело для Шварева и «Росбалта», связанное с клеветой. Ранее издание обнародовало, как потом выяснили в полиции, заведомо ложные сведения о предпринимателе Алишере Усманове. Позже Усманов подал иск о клевете, который сейчас рассматривается.

В «Росбалте» уверены, что их преследуют за «расследования» и материалы об олигархах и бизнесменах. При этом агентство было неоднократно замечено не только в явно заказной работе против конкретных лиц, но и в антигосударственной деятельности.

В частности, «Росбалт» попал в Классификатор СМИ РИА «ФАН» в категорию «антироссийские СМИ» после попытки организовать конференцию на тему «Общественно-политический кризис в Ингушетии» на волне протестов в республике из-за территориальных решений. Тогда журналисты были готовы дать высказаться весьма одиозным персонажам, в том числе обвиняемым в экстремизме.