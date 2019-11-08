Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым
Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

 Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Китай начал создавать сети 6G

Китай начал создавать сети 6G

 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым
Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

 Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Китай начал создавать сети 6G

Китай начал создавать сети 6G

 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
13:08   8 Ноября 2019
Весь мир

Заинтересованные страны рассматривают план России и Китая по корейской проблеме

Заинтересованные страны рассматривают план России и Китая по корейской проблеме

План действий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, который был разработан на основе принципа встречных шагов совместно Россией и Китаем, в настоящее время рассматривается властями стран-участниц шестистороннего переговорного процесса.

Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве на Четвертой конференции по нераспространению.

«Мы разработали план действий, который основан на принципе встречных шагов. Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей репутации могли бы предпринять США, и те шаги, которые на той же основе могли предпринять руководители Северной Кореи», - сообщил министр.

При этом Лавров отметил, что данный план на протяжении последних недель рассматривается странами-участницами шестисторонних переговоров, и, насколько ему известно, отношение к этому плану позитивное.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #лавров #политика #китай #мид рф #весь мир #урегулирование #план действий #корейский полуостров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...