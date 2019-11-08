Заинтересованные страны рассматривают план России и Китая по корейской проблеме

План действий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, который был разработан на основе принципа встречных шагов совместно Россией и Китаем, в настоящее время рассматривается властями стран-участниц шестистороннего переговорного процесса.

Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Москве на Четвертой конференции по нераспространению.

«Мы разработали план действий, который основан на принципе встречных шагов. Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей репутации могли бы предпринять США, и те шаги, которые на той же основе могли предпринять руководители Северной Кореи», - сообщил министр.

При этом Лавров отметил, что данный план на протяжении последних недель рассматривается странами-участницами шестисторонних переговоров, и, насколько ему известно, отношение к этому плану позитивное.