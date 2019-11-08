Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге в пятницу будет пасмурной, ожидаются также дожди и мокрый снег. Это связано с влиянием теплого атмосферного фронта, под которым оказался город, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в городе пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, которые местами перейдут в дожди. Температура воздуха в Петербурге составит от 0 до плюс двух градусов. Что касается Ленинградской области, там ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов. В регионе ветер будет юго-восточный 2-7 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 765 мм рт. ст., что выше нормы», — сказал он.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в пятницу в отдельных районах Ленобласти ожидается гололед, а в конце дня местами туман.