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13:12   8 Ноября 2019
Россия

Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Петербурге

Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге в пятницу будет пасмурной, ожидаются также дожди и мокрый снег. Это связано с влиянием теплого атмосферного фронта, под которым оказался город, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в городе пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, которые местами перейдут в дожди. Температура воздуха в Петербурге составит от 0 до плюс двух градусов. Что касается Ленинградской области, там ожидается от минус 3 до плюс 3 градусов. В регионе ветер будет юго-восточный 2-7 м/с. 

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 765 мм рт. ст., что выше нормы», — сказал он. 

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в пятницу в отдельных районах Ленобласти ожидается гололед, а в конце дня местами туман. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #политика #общество #погода

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