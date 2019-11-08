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13:00   8 Ноября 2019
Россия

Сокращение общего количества врачей в России является поводом для анализа, считает Песков

Сокращение общего количества врачей в России является поводом для анализа, считает Песков

Сокращение общего количества врачей в России является поводом для анализа, считают в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данные министерства здравоохранения дают повод провести серьезное исследование.

При этом представитель Кремля заявил, что в России сейчас дорабатывают комплекс мер, который поможет развиваться первичному звену медицинской помощи. По мнению Пескова, это улучшит ситуацию. Он также отметил, что комплекс мер разрабатывался на совещаниях во главе с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства побывал на президиуме Госсовета в Калининграде, где также обсуждалась эта острая тема. 

Песков также подчеркнул, что в России есть ряд национальных проектов, которые направлены на повышение престижности профессии медиков. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #здравоохранение #минздрав

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