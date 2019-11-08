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13:00   8 Ноября 2019
Россия

Путин не говорил об усилении ответственности за врачебные ошибки, заявили в Кремле

Путин не говорил об усилении ответственности за врачебные ошибки, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не говорил об ужесточении ответственности за врачебные ошибки. Его слова выдернули из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 8 ноября.

Ранее глава государства не исключил ужесточения наказания для врачей ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности. Об этом он заявил в Калининграде в конце октября. Однако Песков отметил, что в Кремле заметили дискуссии по теме ответственности за врачебные ошибки, в которых неправильно интерпретировались слова Путина.

«Там явно было совершенно выдернуто из контекста. Не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки», — подчеркнул он.

Песков также подчеркнул, что слова президента можно при желании перечитать на сайте главы государства.

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Автор: Арсений Аскольский

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