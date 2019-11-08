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13:08   8 Ноября 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна исключительно при условии полного и всеобщего разоружения. В противном случае Москва не собирается присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ», — отметил министр. 

По его словам, полный отказ от ядерного оружия возможен при условии всеобщего и полного разоружения и при гарантиях безопасности для всех.

Кроме того, Лавров назвал «опасным и иллюзорным» стремление некоторых стран и организаций принудить ядерные державы «отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности». 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #ядерное оружие

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