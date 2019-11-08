Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна исключительно при условии полного и всеобщего разоружения. В противном случае Москва не собирается присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых основывается этот документ», — отметил министр.

По его словам, полный отказ от ядерного оружия возможен при условии всеобщего и полного разоружения и при гарантиях безопасности для всех.

Кроме того, Лавров назвал «опасным и иллюзорным» стремление некоторых стран и организаций принудить ядерные державы «отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности».