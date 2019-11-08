Песков прокомментировал «три сценария развития России», о которых заявил Макрон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «три сценария развития РФ», о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Пескова, в названных Макроном пунктах есть все элементы, которые Россия уже использует для сотрудничества с другими странами мира.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у развития России есть три сценария. По его словам, РФ может пойти по пути восстановления статуса супердержавы с опорой на свои силы, вторым путем является «евразийская модель» и третьим — поиск новой модели отношений с Евросоюзом. Заявление французского лидера прокомментировали в Совете Федерации.