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Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

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 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
12:52   8 Ноября 2019
Россия

Песков прокомментировал «три сценария развития России», о которых заявил Макрон

Песков прокомментировал «три сценария развития России», о которых заявил Макрон

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «три сценария развития РФ», о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Пескова, в названных Макроном пунктах есть все элементы, которые Россия уже использует для сотрудничества с другими странами мира. 

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у развития России есть три сценария. По его словам, РФ может пойти по пути восстановления статуса супердержавы с опорой на свои силы, вторым путем является «евразийская модель» и третьим — поиск новой модели отношений с Евросоюзом. Заявление французского лидера прокомментировали в Совете Федерации

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #политика

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