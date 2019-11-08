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12:51   8 Ноября 2019
Россия

Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Российский лидер Владимир Путин выступит перед участниками конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey. Мероприятие состоится в субботу, 9 ноября, в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, в субботу у главы государства ожидается несколько рабочих встреч. По словам Пескова, Путин уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта.

«Были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является, так сказать, локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту. Поэтому он (Путин — прим. ред) посчитал необходимым обратиться к участникам этой конференции», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что участие главы государства в дискуссии и в обсуждениях не планируется.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в российской столице. Участники мероприятия обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую утвердил президент РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #искусственный интеллект

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