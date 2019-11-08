Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Российский лидер Владимир Путин выступит перед участниками конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence (AI) Journey. Мероприятие состоится в субботу, 9 ноября, в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, в субботу у главы государства ожидается несколько рабочих встреч. По словам Пескова, Путин уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта.

«Были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является, так сказать, локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту. Поэтому он (Путин — прим. ред) посчитал необходимым обратиться к участникам этой конференции», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что участие главы государства в дискуссии и в обсуждениях не планируется.

Международный форум AI Journey проходит 8-9 ноября в российской столице. Участники мероприятия обсудят, в том числе, реализацию Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, которую утвердил президент РФ.