Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 ноября.

Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.

«На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса – это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли черту пенсионную, и 19% — те, которые к ней приближаются…», — сказала она.

Министр напомнила о законопроекте, позволяющем студентам педагогических вузов и колледжей преподавать в школах. Она отметила, что таким образом молодые люди смогут проявить себя, но и не работать полный рабочий день. Васильева также заявила, что опытные учителя смогут стать наставниками для студентов, которые только начинают свой путь в школе.