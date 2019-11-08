Песков заявил, что мы не патологоанатомы, чтобы судить о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, отметил, что «мы не патологоанатомы», и не нам решать, какие части Североатлантического альянса живы, а какие мертвы.

Свое мнение о НАТО Макрон высказал ранее в интервью французскому журналу The Economist. По его словам, альянс полностью утратил координацию внутри союза, и его состояние сейчас можно охарактеризовать только как «смерть мозга».

Комментируя это высказывание французского лидера, генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что не разделяют его резких оценок.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил по этому поводу журналистам: