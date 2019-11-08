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13:01   8 Ноября 2019
Политика

Песков заявил, что мы не патологоанатомы, чтобы судить о «смерти мозга» НАТО

Песков заявил, что мы не патологоанатомы, чтобы судить о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, отметил, что «мы не патологоанатомы», и не нам решать, какие части Североатлантического альянса живы, а какие мертвы.

Свое мнение о НАТО Макрон высказал ранее в интервью французскому журналу The Economist. По его словам, альянс полностью утратил координацию внутри союза, и его состояние сейчас можно охарактеризовать только как «смерть мозга».

Комментируя это высказывание французского лидера, генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что не разделяют его резких оценок.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил по этому поводу журналистам:

«НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы».

Песков заявил, что мы не патологоанатомы, чтобы судить о «смерти мозга» НАТО

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Автор: Александр Люблинский
#россия #нато #песков #политика #весь мир #макрон #смерть мозга

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