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12:45   8 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан страны, так как они являются главным украинским капиталом. Украинский лидер пообещал защиту каждому инвестору. 

По словам Зеленского, Украина — феноменальная страна, которая является самым привлекательным и интересным стартапом на планете. Украинский президент говорит, что в результате теневой непрозрачной системы и имитации важных реформ страна стала экономическим аутсайдером, но новые власти страны амбициозны и готовы бороться с этим. Зеленский отмечает, что главным капиталом страны стали люди, и именно в них нужно вкладывать деньги, так как граждане страны готовы стать первопроходцами в области ряда инноваций. 

«Украинцы очень талантливые, работящие, смелые, амбициозные, креативные, это именно то, в чем нуждаются ваши инвестиции», — заявил Владимир Зеленский инвесторам. 

Зеленский также назвал Украину алмазом, который требует огранки из внешних инвестиций и внутренних реформ, чтобы получился «бриллиант в центре Европы». 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #зеленский

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