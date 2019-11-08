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12:43   8 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Один человек погиб в результате взрывов в центре Бишкека в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. Пострадали 15 человек.

По словам главы центра, погибший был работником кафе, в котором произошли взрывы. Он умер на месте от полученных ожогов.

Ранее стало известно о трех взрывах, прогремевших в кафе «Антошка». После них вспыхнул сильный пожар. Сейчас пожарные потушили пламя. На месте работают спасатели и медики.

По предварительной информации, взорвались газовые баллоны, установленные в кафе.

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Автор: Арсений Аскольский
#взрыв #бишкек

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