Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Один человек погиб в результате взрывов в центре Бишкека в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил директор центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов. Пострадали 15 человек.

По словам главы центра, погибший был работником кафе, в котором произошли взрывы. Он умер на месте от полученных ожогов.

Ранее стало известно о трех взрывах, прогремевших в кафе «Антошка». После них вспыхнул сильный пожар. Сейчас пожарные потушили пламя. На месте работают спасатели и медики.

По предварительной информации, взорвались газовые баллоны, установленные в кафе.