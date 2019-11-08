Президент РАН объяснил, как в России борются с проблемой «утечки мозгов»

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что проблема «утечки мозгов» была всегда, но с ней можно бороться за счет различных форм международного сотрудничества. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, которое было опубликовано в пятницу, 8 ноября.

«Проблема «утечки мозгов» всегда есть и была, но сейчас мир науки стал коллаборировать с помощью схем, когда «утечка мозгов» не есть просто факт, что люди уезжают работать навсегда или на долгие годы в другую страну и они потеряны для той страны, которая их воспитала как ученых», — рассказал он.

Президент РАН уточнил, что на сегодняшний день существует множество форм сотрудничества и взаимодействия. Он также напомнил о возможности эффективного сотрудничества даже при нахождении на разных площадках и пребывании в разных странах. При этом ученые все равно могут обмениваться технологиями, знаниями и даже людьми для проведения совместных экспериментов, заявил собеседник агентства.

Таким образом, «утечка мозгов» давно видоизменилась в другую форму, как и весь остальной мир. Сергеев считает, что это «просто нормальная форма сотрудничества», а также научного обмена и обмена идеями, заключил он.