Навальный увидел в Соболь конкурента и решил избавиться от нее

Блогер Алексей Навальный до конца года собирается отправить юриста ФБК Любовь Соболь в отставку на фоне большого количества провалов и отсутствия денег. Об этом пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на свой источник.

«Сейчас у Навального огромные проблемы с финансами. Ему не хватает денег даже на простейшие действия. А без денежных вливаний он сейчас вывести сторонников просто не может», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все боятся уголовного преследования за связи с фондом. Организацию не поддерживают ни юристы, ни кураторы.

«Соболь это начала замечать. Сейчас она главный претендент на пост главы ФБК, Волков ее кандидатуру одобряет. И Алексею это очень не нравится», — добавил источник ФАН.

По его словам, Навальный часто срывается при сотрудниках фонда на Соболь, ругается матом, угрожает ей, на совещания не допускает.

Информацию подтвердила одна из знакомых Соболь. По ее словам, юрист уже сама собирается покинуть ФБК в ближайшее время.