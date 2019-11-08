Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

Первый из шести куполов установлен на строящийся в парке «Патриот» в Подмосковье главный храм Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 8 ноября.

Вес купола — 34 тонны. Его установили на высоту 20 этажного дома. Отмечается, что за последние несколько лет такой сложный подъем в РФ никто не делал.

Настоятель храма епископа Стефан назвал установку купола знаменательным событием. По его словам, храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола.

«Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы», — отметил священнослужитель.

По данным пресс-службы военного ведомства, «заложенный условный коэффициент прочности купола – от 300 до 1500 лет». В скором времени специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ установят оставшиеся купола.