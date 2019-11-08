Лавров доверяет оценке Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, будучи лидером государства-члена НАТО, в состоянии оценить, в каком состоянии находится альянс.

Такое мнение Лавров высказал, комментируя на Четвертой Московской конференции по нераспространению, недавнее заявление Макрона о том, что Североатлантический военный блок полностью утратил координацию внутри себя и пребывает в состоянии «смерти мозга».

«Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая один из лидеров Североатлантического альянса», - заявил министр.

При этом Лавров добавил, что в интересах России, как и предусматривает наша внешнеполитическая доктрина, развивать с НАТО взаимовыгодное равноправное сотрудничество.