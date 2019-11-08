Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым
Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

 Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Китай начал создавать сети 6G

Китай начал создавать сети 6G

 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Историк и археолог Лев Клейн умер в Санкт-Петербурге

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым

Скидки для льготников появятся на железнодорожные перевозки в Крым
Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

Зеленский призвал инвесторов вкладывать деньги в граждан Украины

 Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек

Жертвой взрывов в центре Бишкека стал один человек
Китай начал создавать сети 6G

Китай начал создавать сети 6G

 После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек

После взрыва на шахте в Германии под землей остаются 30 человек
12:39   8 Ноября 2019
Весь мир

Лавров доверяет оценке Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО

Лавров доверяет оценке Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, будучи лидером государства-члена НАТО, в состоянии оценить, в каком состоянии находится альянс.

Такое мнение Лавров высказал, комментируя на Четвертой Московской конференции по нераспространению, недавнее заявление Макрона о том, что Североатлантический военный блок полностью утратил координацию внутри себя и пребывает в состоянии «смерти мозга».

Лавров доверяет оценке Макрона, заявившего о «смерти мозга» НАТО

«Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая один из лидеров Североатлантического альянса», - заявил министр.

При этом Лавров добавил, что в интересах России, как и предусматривает наша внешнеполитическая доктрина, развивать с НАТО взаимовыгодное равноправное сотрудничество.

«Поэтому, как только НАТО «выздоровеет», мы не заставим себя ждать», - добавил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #франция #нато #лавров #политика #мид рф #весь мир #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...