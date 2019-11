Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Рождественскую ель, которую к празднику должны установить на площади Рокфеллер-плаза в центре Нью-Йорка, спилили, сообщили ведущие утреннего шоу Today.

Отмечается, что некогда живое дерево росло в округе Ориндж на частной территории американки Кэрол Шульц, которая подарила его штату. Высота ели превышает 23 метра, а вес достигает 14 тонн. Примечательно, что ряд пользователей Twitter, где было размещено сообщение, негативно отнеслись к новости. Некоторые и вовсе предложили изменить рождественский символ на что-нибудь другое.

Here's your first glimpse at this year's Rockefeller tree! ???? pic.twitter.com/g7CoS4iAu2

Csnt they do an artificial tree? Instead of killing a real tree? I mean global warming and all....