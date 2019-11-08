Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Рождественскую ель, которую к празднику должны установить на площади Рокфеллер-плаза в центре Нью-Йорка, спилили, сообщили ведущие утреннего шоу Today.

Отмечается, что некогда живое дерево росло в округе Ориндж на частной территории американки Кэрол Шульц, которая подарила его штату. Высота ели превышает 23 метра, а вес достигает 14 тонн. Примечательно, что ряд пользователей Twitter, где было размещено сообщение, негативно отнеслись к новости. Некоторые и вовсе предложили изменить рождественский символ на что-нибудь другое.

Here's your first glimpse at this year's Rockefeller tree! ???? pic.twitter.com/g7CoS4iAu2 — TODAY (@TODAYshow) November 7, 2019

Plant a tree in the RC. Stop killing ???? — Barb Worley (@BarbWorley) November 7, 2019

Csnt they do an artificial tree? Instead of killing a real tree? I mean global warming and all.... — Gary Reddick (@GaryReddick) November 7, 2019

Рабочие Рокфеллер-центра после спила хвойного дерева при помощи подъемного крана погрузили его на длинный грузовик. Ожидается, что фура доставит дерево на место установки уже в субботу, 9 ноября. Там ель расположат на специальном постаменте и украсят восемью километрами гирлянды, а также гигантской хрустальной звездой производства Swarovski.

Стоит отметить, что по-традиции рождественский сезон в Америке стартует в день, когда загораются огни на рождественском дереве. В этом году это должно произойти 4 декабря. Сама ель простоит в центре Нью-Йорка до 14 января 2020 года, после чего отправится на распилку.