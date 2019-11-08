Пушков прокомментировал озвученные Макроном «три сценария развития России»

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего о трех сценариях внешнеполитического развития России. Свое мнение по этому поводу он написал в пятницу, 8 ноября, в Twitter.

Ранее Макрон дал интервью журналу The Economist, в котором заявил, что для России есть три варианта развития — опора исключительно на свои силы, на евразийское сотрудничество, а также на хорошие отношения с Европой.

Российский парламентарий в Twitter сравнил президента Франции, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

«Макрон смотрит в будущее – Меркель удерживает прошлое. Макрон думает о Европе завтрашнего дня, Меркель ближе Европа дня уходящего. Отсюда разное отношение к России», — написал он.

Сенатор уверен, что «в привычном виде» на континенте сохранить баланс сил не выйдет.

Напомним, Пушков одобрил призыв Макрона о необходимости пересмотреть отношения с Россией.