Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

 Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО

Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО
Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»
В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

 Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества
Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

 Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО

Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО
Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»
В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

 Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества
12:12   8 Ноября 2019
Россия

Пушков прокомментировал озвученные Макроном «три сценария развития России»

Пушков прокомментировал озвученные Макроном «три сценария развития России»

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего о трех сценариях внешнеполитического развития России. Свое мнение по этому поводу он написал в пятницу, 8 ноября, в Twitter.

Ранее Макрон дал интервью журналу The Economist, в котором заявил, что для России есть три варианта развития — опора исключительно на свои силы, на евразийское сотрудничество, а также на хорошие отношения с Европой. 

Российский парламентарий в Twitter сравнил президента Франции, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель. 

«Макрон смотрит в будущее – Меркель удерживает прошлое. Макрон думает о Европе завтрашнего дня, Меркель ближе Европа дня уходящего. Отсюда разное отношение к России», — написал он.

Сенатор уверен, что «в привычном виде» на континенте сохранить баланс сил не выйдет. 

Напомним, Пушков одобрил призыв Макрона о необходимости пересмотреть отношения с Россией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пушков #политика #общество #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...