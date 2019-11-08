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12:15   8 Ноября 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО

Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается напрашиваться на диалог с НАТО, однако выступает за его продолжение. Речь об этом зашла в пятницу, 8 ноября, на Московской конференции по нераспространению.

«Не по нашей вине практически все формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был прекращен диалог по линии военных и не мы были инициаторами тех мер, которые НАТО приняла в отношении российской делегации при североатлантическом альянсе в Брюсселе», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия не собирается напрашиваться, но при этом признает, что диалог с НАТО в ее интересах. Внешнеполитическая доктрина признает необходимость развивать равноправно взаимовыгодное сотрудничество с альянсом. Как только НАТО «выздоровеет», Россия не заставит себя ждать, добавил Лавров.

Ранее глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что является сторонником диалога с РФ. Особенно он подчеркнул необходимость диалога с российской стороной по теме контроля вооружений.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #лавров #политика #столтенберг

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