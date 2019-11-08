Эксперт заявил, что не ждет прорыва в новых переговорах США и КНДР

Новая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына не приведет к прорыву в переговорах о денуклекаризации Корейского полуострова, если только не считать прорывом сам факт продолжения встреч между лидерами США и Северной Кореи.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей в пятницу высказал эксперт Дмитрий Родионов – директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития.

По его словам, Ким Чен Ын, который не хочет повторить судьбу ливийского лидера Муаммара Каддаффи, понимает, что единственной надежной гарантией выживаемости режима является именно обладание ядерным оружием. Поэтому он никогда не пойдет на полное ядерное разоружение, как этого хочет Вашингтон.

Также эксперт напомнил, что именно при самом «демократическом» президенте США Билле Клинтоне, происходили бомбежки Югославии, лидер которой – Слободан Милошевич – никогда не обладал и не претендовал на обладание оружием массового поражения. Клинтон же, по некоторым данным, серьезно рассматривал и возможность нанесения удара по КНДР, однако его сумели отговорить от этого шага.

По мнению Родионова, причиной того, что США при Билле Клинтоне не стали наносить удар по Северной Корее, стало нежелание Вашингтона связываться с Китаем, стоявшим за спиной КНДР, па также тот факт, что к тому времени Пхеньян уже активно вел разработки ядерного оружия и никто не знал, как далеко они зашли.

«Разработка ядерного оружия там началась еще при Ким Ир Сене, при Ким Чен Ире вошла в активную стадию, и уже при Ким Чен Ыне завершилась практическим воплощением. И вот тут-то до американцев дошло, что они проморгали появление новой ядерной державы, как в свое время проморгали появление серьезного экономического конкурента – Китая», - напомнил эксперт.

Дальше, как считает Родионов, США, конечно, могли бы развязать полноценную войну с огромным количеством жертв и риском того, что до континентальной Америки долетит, хоть и примитивная, но настоящая ядерная ракета. Возможно, США даже выиграли бы эту войну, но в любом случае, это был бы полный провал для президента США, и нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп это понимает, уверен эксперт. Именно поэтому он и решился на переговоры с Ким Чен Ыном, пытаясь создать себе имидж «крутого парня», который решает любые проблемы, даже если перед этим сам эти проблемы и создает.

«Но решил ли? По сути, это все было спектаклем, президенты двух стран впервые встретились, попозировали в разных местах фотографам и договорились договариваться. В Вашингтоне прекрасно понимают, что проблема на их условиях (денуклеаризация в обмен на гарантии безопасности, которые не стоят ничего) в принципе нерешаема», - напомнил эксперт.

Для решения ситуации выдвигается много самых разных, в том числе и экзотических вариантов, например, ввод на территорию КНДР китайских и российских военных, которые станут, по сути, «живым щитом».

«Но нужно ли это России? Нужно ли это Корее? А Китаю, для которого КНДР остается, по сути, военным и геополитическим форпостом? Едва ли», - отмечает Родионов.

Поэтому, как считает эксперт, всем сторонам на данном этапе выгодно сохранять статус-кво. Единственный, кто действительно добивается прорыва – это Ким Чен Ын, который хочет снятия санкций и изоляции. Ради этого северокорейский лидер, возможно, пойдет на некоторые уступки – временно свернуть ракетные программы, закрыть полигоны – но полностью от ядерного орудия он не откажется никогда, так как именно оно дает ему гарантии безопасности, которые не в состоянии обеспечить ни Китай, ни Россия, ни тем более США.