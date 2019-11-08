Ядерную проблему Корейского полуострова может урегулировать лишь один метод, уверен Лавров

Проблему Корейского полуострова можно урегулировать лишь одним методом, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая на Московской конференции по нераспространению, российский министр заявил, что решить вопрос поможет только дипломатия.

По словам Сергея Лаврова, только диалог между всеми заинтересованными странами и дипломатические методы работы помогут в урегулировании проблемы Корейского полуострова. Если все вовлеченные стороны будут участвовать в переговорах и принимать дипломатическую позицию, только в этом случае полноценный запуск процесса денуклеаризации в регионе состоится.

Лавров также рассказал, что Россия и Китай практически согласовали план действий по данному вопросу с участниками «шестерки», сформировав дорожную карту. Глава министерства иностранных дел России уверен, что если Пхеньян и Вашингтон будут продвигаться на основе встречных шагов по теме ядерного разоружения, то они смогут прийти к общему мнению.