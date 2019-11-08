Совет раввинов Европы наградил разработчиков самых добрых IT-стартапов

Лауреаты ежегодного конкурса IT-проектов CER Prize получили награды за самые добрые стартапы в сфере, сообщили в пресс-службе президента Совета раввинов Европы 8 ноября.

Отмечается, что призы были денежными, а награждение проходило в лондонской синагоге Bevis Marks Synagogue. В целом, на конкурс направили свыше полутысячи заявок.

На первом месте оказался Яаэль Замир из Израиля, который при помощи искусственного интеллекта смог оптимизировать и повысить эффективность экстракорпорального оплодотворения, то есть ЭКО. Серебро получила Елена Синель из Великобритании. Ее проект Acorn Aspirations стал платформой для машинного обучения людей в возрасте от 12 до 18 лет. Тройку закрыла Йехуда Эльрам, чей стартап позволяет определить пол куриных эмбрионов при откладывании яиц.

«Мы убеждены, что технологическую революцию нужно поддерживать в правильном русле. Ежегодное награждение талантливых интернет-предпринимателей — это наш вклад в улучшение мира и гарантия лучшего будущего для наших детей», — подчеркнул глава Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Конкурс CER Prize раввины учредили еще в 2013 году. В нем могут поучаствовать жители Израиля, России и европейских стран вне зависимости от вероисповедания и национальности. Победивший в мероприятии получает в качестве приза 26 тысяч евро, а занявшие второе и третье места — по 18 тысяч.