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Главный храм Вооруженных сил РФ получил первый купол

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Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение диалога с НАТО
Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Три взрыва прогремели в центре Бишкека

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»

Украина обвинила Польшу в «экономическом геноциде»
В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

В ООН сообщили, что в Идлибе находятся более 10 тысяч террористов

 Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества

Ель весом 14 тонн спилили в США для празднования Рождества
11:54   8 Ноября 2019
Россия

Мужчина купил новый iPhone 11 за деньги «банка приколов» в Москве

Мужчина купил новый iPhone 11 за деньги «банка приколов» в Москве

Мужчина в Москве расплатился купюрами «банка приколов» за новый iPhone 11. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в пятницу, 8 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером в одном из салонов связи в районе площади трех вокзалов. Полиция проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

Напомним, в мае Центробанк задумался о запрете сувенирных денег. Регулятор считает, что их используют ради мошенничества, а не для простых розыгрышей.

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Автор: Арсений Аскольский
#сувенирные деньги

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