Мужчина купил новый iPhone 11 за деньги «банка приколов» в Москве

Мужчина в Москве расплатился купюрами «банка приколов» за новый iPhone 11. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в пятницу, 8 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером в одном из салонов связи в районе площади трех вокзалов. Полиция проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

Напомним, в мае Центробанк задумался о запрете сувенирных денег. Регулятор считает, что их используют ради мошенничества, а не для простых розыгрышей.