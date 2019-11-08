Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский сообщил, что компании удалось создать самый мощный в России компьютер «Кристофари». Речь об этом зашла на конференции AI Journey.

Суперкомпьютер разработали специально для решения задач искусственного интеллекта. Ожидается, что он сможет вывести скорость обучения моделей на новый уровень.

К созданию технологии была привлечена компания Nvidia. По мощности он занимает седьмое место в Европе и 29-е место в мире.

По словам Рафаловского, суперкомпьютер назван в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари.

Пользователи облачного сервиса SberCloud будут иметь свободный доступ к ресурсам «Кристофари». Благодаря этому они смогут максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.