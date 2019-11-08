СКР опубликовал кадры с задержанием двух финансистов ИГ* в Дагестане

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с задержанием двух финансистов ИГ* (запрещено в РФ) в Дагестане. Как уточнили в ведомстве, ФСБ и представители других ведомств задержали двух женщин.

Женщины собрали более 10 миллионов рублей, они переводили средства через платежные системы и банковские карты на счета террористов ИГ*. При обысках в квартирах у задержанных нашли чеки, сотовые телефоны, платежные документы и другие факты, подтверждающие причастность к финансированию террористической группировки. За содействие терроризму в отношении женщин завели уголовное дело.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.