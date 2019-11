Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Правительственный аналитический центр США RAND Corporation проанализировал состояние Вооруженных сил России. Доклад опубликовали 8 ноября.

В материале указано, что модернизация сферы успешно позволила укрепить военный потенциал для различных возможных конфликтов. Повысился и общий уровень боевой готовности.

В докладе отметили, что резкий рост финансирования, который инициировали в 2000-х годах, позволили российской оборонной сфере создать ВС, способные действовать в более разнообразных условиях.

