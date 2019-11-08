Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России
Правительственный аналитический центр США RAND Corporation проанализировал состояние Вооруженных сил России. Доклад опубликовали 8 ноября.
В материале указано, что модернизация сферы успешно позволила укрепить военный потенциал для различных возможных конфликтов. Повысился и общий уровень боевой готовности.
«Важно обратить пристальное внимание на модернизацию Россией своих передовых средств ПВО и сухопутных войск, особенно систем залпового огня большой дальности — это процесс, который улучшил как ее наступательные, так и оборонительные возможности», — подчеркивают авторы.
В докладе отметили, что резкий рост финансирования, который инициировали в 2000-х годах, позволили российской оборонной сфере создать ВС, способные действовать в более разнообразных условиях.
A surge in funding starting in 2000 has enabled the development of Russian military forces that are more capable under more-varied circumstances than was the case in the first two decades following the collapse of the Soviet Union. New study: https://t.co/MOkRvyYl3p— RAND Corporation (@RANDCorporation) November 7, 2019