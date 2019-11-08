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11:36   8 Ноября 2019
Весь мир

Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России

Правительственный аналитический центр США RAND Corporation проанализировал состояние Вооруженных сил России. Доклад опубликовали 8 ноября.

В материале указано, что модернизация сферы успешно позволила укрепить военный потенциал для различных возможных конфликтов. Повысился и общий уровень боевой готовности.

«Важно обратить пристальное внимание на модернизацию Россией своих передовых средств ПВО и сухопутных войск, особенно систем залпового огня большой дальности — это процесс, который улучшил как ее наступательные, так и оборонительные возможности», — подчеркивают авторы.

В докладе отметили, что резкий рост финансирования, который инициировали в 2000-х годах, позволили российской оборонной сфере создать ВС, способные действовать в более разнообразных условиях.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #вооруженные силы

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